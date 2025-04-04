回敬川普 加拿大對部分美國汽車課徵25%進口關稅

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（中央社渥太華3日綜合外電報導）加拿大政府今天表示，將對部分從美國進口的汽車課徵25%關稅，以報復美國總統川普的汽車關稅措施。

川普（Donald Trump）之前宣布將對進口汽車課徵25%關稅，相關措施今天起生效。

法新社報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天宣布，對所有從美國進口且不符合美國－墨西哥－加拿大貿易協定（USMCA）的車輛「徵收25%關稅」。但他未立刻說明加拿大的報復措施可能影響多少車輛。

美聯社報導，卡尼表示他上週在電話中就告訴川普，會對這類關稅進行報復。

他說：「我們心不甘情不願採取這些措施，我們採取的作法預期且將在美國境內造成最大、在加拿大造成最小衝擊。」

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卡尼還說，加拿大不會像川普做的那樣也對汽車零件加徵關稅。這類零件可能會來回跨越美加邊界多次後，才在加拿大安大略省（Ontario）或美國密西根州（Michigan）完成組裝。

川普政府的25%汽車進口關稅於今天生效，汽車零件則將自5月3日起被加徵關稅。（譯者：楊昭彥）1140404