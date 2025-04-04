川普再砍軍方高層 國安局長霍格與副手雙遭撤換

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）據2名現任和1名前任美方官員披露，美國國家安全局（NSA）局長兼網戰司令部司令霍格（Timothy Haugh）今天被拔官，他的國安局文職副手諾伯爾（Wendy Noble）也一併撤換。

華盛頓郵報指出，諾伯爾被調到五角大廈主管情報的國防部次長辦公室。美國國家安全局隸屬國防部。

消息來源們表示，他們不知道霍格丟官與諾伯爾調任的原因。

據報導，網戰司令部（Cyber Command）副司令哈特曼（William Hartmann）將代理國安局長職務；國安局執行主任湯瑪斯（Sheila Thomas）代理副局長。

紐約時報引述一名知情官員透露，總統川普外部顧問兼極右派人士盧默（Laura Loomer）今天在橢圓形辦公室面見川普時要求弄走霍格，於是川普下令國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）辦理。

紐時指出，霍格在公開場合時態度謹慎，與川普政府的五角大廈、國家安全會議新班子格格不入。新的國安與軍情領導層揚言對中國採取更強硬的網攻行動。

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霍格是在前總統拜登時期獲任命為國安局長與網戰司令兩職。一些卸任官員表示，川普政府的官員為此對霍格抱持戒心。

川普與赫格塞斯上任以來拔掉多名軍方高層，包括美軍參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）、海軍作戰部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）及海岸防衛隊指揮官費根（Linda Lee Fagan），外界懷意他們丟官可能與任內推動「多元、平等、包容」（DEI）政策有關。（譯者：盧映孜、陳亦偉）1140404