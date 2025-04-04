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日相：川普關稅堪稱國家危機 將召開跨黨派會談

2025/4/4 13:41
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（中央社東京4日綜合外電報導）日本首相石破茂今天表示，美國總統川普政府對日本商品祭出關稅措施堪稱「國家危機」，他準備召開跨黨派會談，商討如何減輕衝擊。

法新社報導，日本是美國親密盟邦，日本企業對美投資最多，但川普昨天宣布對日本輸美商品課徵24%重稅。

石破茂在國會說，這些關稅「可說是國家危機，政府正盡力與各方合作」以減輕衝擊。

然而，他也要求在與川普政府磋商時「冷靜」應對。川普政府對進口汽車課徵25%關稅也在本週生效。

日本內閣官房長官林芳正告訴媒體，石破茂昨天指示閣員「密切研究」這些關稅措施，並「採取所有必要措施」，包括提供融資支持」國內產業及保護就業。

林芳正今天表示，各方有必要研究並採取措施，包括在野陣營，石破茂稍後將會見各黨領袖，聽取他們的意見。

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林芳正說，石破茂已指示閣員「持續強烈要求美國重新考慮」這些關稅措施。

日股基準日經225指數昨天終場大跌2.77%，今天盤中又重挫逾3%。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1140404

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