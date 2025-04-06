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川普關稅引發疑慮 尼坦雅胡將訪美面對面協商

2025/4/6 09:20（4/6 09:26 更新）
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圖為以國總理尼坦雅胡（右）2月赴美拜會美國總統川普（左）。（路透社）
圖為以國總理尼坦雅胡（右）2月赴美拜會美國總統川普（左）。（路透社）
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）以色列總理辦公室今天表示，以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）預計將造訪華府拜會美國總統川普，針對關稅、「伊朗威脅」等議題進行討論。

綜合法新社和路透社報導，根據4位以方官員和1位白宮官員的說法，尼坦雅胡預計7日會見川普。這場臨時的面對面會談，可能是首度有外國領袖與川普斡旋來爭取免除關稅。

除了討論川普出乎意料對以色列輸美商品祭出的17%關稅，美以兩國目前還有諸多極為棘手議題待解，包括遲遲沒有下文的加薩停火協議，以及讓人日益憂心的伊朗核計畫。

以色列方面今天發布聲明指出，尼坦雅胡將會見川普，當面「討論關稅、（自加薩）帶回以色列人質、以色列與土耳其雙邊關係、伊朗威脅、對抗國際刑事法院（ICC）等事宜」。

國際刑事法院指控尼坦雅胡在加薩戰爭犯下戰爭罪，進而對他發布逮捕令。

美國新聞網站Axios指出，尼坦雅胡的訪美行原本排定於本月稍晚的日期，但疑似在川普2日宣布關稅後將行程往前移。

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以美40年前簽署自由貿易協定下，美國輸以的商品有約98%都是免稅的。

以色列本月1日宣布取消最後這約1%美國輸以商品的關稅，欲藉此躲過川普的關稅大刀，未料沒有成功。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140406

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