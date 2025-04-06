加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

俄羅斯特使：俄美最快下週再度接觸

2025/4/6 21:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科6日綜合外電報導）參與俄美談判的克里姆林宮（Kremlin）國際經濟特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）今天表示，俄羅斯和美國最快可能在下週再度接觸。

塔斯社（TASS）報導，德米崔耶夫接受俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）採訪時表示，雙方下一次接觸「最快下週」就可能發生。

法新社報導，俄羅斯主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」（Russian Direct Investment Fund）執行長德米崔耶夫上週訪問華府，成為自俄國全面入侵烏克蘭以來，訪美層級最高的俄國官員。

德米崔耶夫告訴俄國媒體記者，他認為雙邊關係正朝正向發展。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

然而，他也在最新的訪談中表示，「美國政府內無疑仍有大量俄羅斯的敵人」。

德米崔耶夫在俄美關係破冰過程中扮演了重要角色，並參與今年2月在沙烏地阿拉伯與美國總統川普的官員進行的首輪談判。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1140406

#俄羅斯
#烏克蘭
#塔斯社
#克里姆林宮
#沙烏地阿拉伯
#美國
#塔斯社
#俄國
#德米崔耶夫
德米崔耶夫
蒲亭特使：俄美就共同勘探稀土金屬展開協商
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：