俄拒無條件停戰 澤倫斯基批美國缺乏回應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天抨擊美國對俄羅斯拒絕同意「全面無條件停火」缺乏回應；與此同時，莫斯科對烏克蘭發動的最新空襲導致2人喪生。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，俄羅斯對烏克蘭發動「大規模」飛彈和無人機攻擊，也造成7人受傷，他警告說，莫斯科正在加強空襲烏克蘭。

烏克蘭同意美國提出的無條件停火倡議，但俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）拒絕這麼做。俄烏戰爭已持續了3年多。

澤倫斯基說：「我們正等待美國回應，但到目前為止還沒有任何回應。」

烏克蘭第一副總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）表示，俄羅斯稍早「使用彈道飛彈、巡戈飛彈和無人機，對烏克蘭發動大規模的全國性攻擊」。

澤倫斯基說，「俄羅斯空襲次數不斷增加」，這證明對「俄國施壓的力道還不夠」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

基輔夜間傳出爆炸聲，今天早上可見到市區冒出濃煙。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說：「在達爾尼察（Darnytsia）地區發現一具在敵人襲擊中喪命的男子遺體。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140407