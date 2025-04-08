芬蘭消防隊備戰：裝備增加防彈背心與頭盔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩8日專電）有鑑於俄烏戰爭中消防隊經常成為攻擊目標，芬蘭消防局將防彈背心與防彈頭盔納入消防隊的裝備中，作為備戰措施，確保消防隊員在戰爭中的安全。

芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，赫爾辛基消防局相關人員在造訪烏克蘭之後，了解到戰爭中消防隊員可能會面對的威脅，在烏克蘭的戰爭現場，消防隊等救難人員在爆炸後通常是第一個到現場的，但也是敵軍的首要攻擊目標之一。

報導中指出，在烏克蘭的戰場上，消防救難人員受到第二波的炸彈或無人機攻擊是很常見的事，這讓芬蘭消防相關單位了解到，消防人員必須對這樣的情況有所準備。

因應的措施分為在救援策略上，將消防救難人力分散到更大的範圍，以及增加消防隊員的防彈裝備。

報導中指出，赫爾辛基作為芬蘭的首都，在戰爭中一定會是首要受到攻擊的地方，因此這樣的備戰裝備就更加重要。

防彈裝備除了在戰爭中可使用以外，在發生恐怖攻擊或槍擊案時，也可以派上用場。

透過 Google News 追蹤中央社

消防隊增加的防彈裝備跟軍隊的裝備是一樣的，只是有顏色上的差別，已跟軍方人員做出區別。芬蘭消防單位已經測試過這些裝備，並表示這些防彈裝備不會妨礙消防裝備的穿戴。

目前赫爾辛基已有一個消防隊完整具備這樣的防彈裝備，未來計畫芬蘭全國的消防隊都會增加防彈裝備。（編輯：陳承功）1140408