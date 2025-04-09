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印尼總統出訪中東前 稱準備為加薩居民提供臨時庇護

2025/4/9 16:33
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（中央社雅加達9日綜合外電報導）印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天表示，他準備對受到加薩戰爭影響的巴勒斯坦人提供臨時庇護。

法新社報導，根據聯合國資料，自從以色列上個月在加薩（Gaza）恢復軍事行動以來，幾周內已有近40萬加薩居民流離失所。

普拉伯沃將前往中東，訪問阿拉伯聯合大公國、土耳其、埃及、卡達和約旦等國，他在啟程前說：「我們已經準備好收容受傷者。」

「我們準備派飛機去載他們。我們估計第1波可能會有1000人。」

他說，受傷的巴勒斯坦人和「受到創傷的孤兒」將是優先提供臨時庇護的對象。

他說，他已指示印尼外交部長和巴勒斯坦官員、「區域各方（代表）」討論如何撤離受傷或成為孤兒的加薩居民。

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印尼是世界上穆斯林人口最多的國家，一直以來都呼籲透過兩國方案解決以巴衝突。

根據土耳其媒體報導，普拉伯沃將獲得在土耳其議會發表演說的難得機會。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1140409

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