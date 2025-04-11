為水資源與墨西哥起爭端 川普揚言祭制裁和關稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國與墨西哥為水資源起爭端，美國總統川普今天威脅要對墨方祭出制裁和關稅，指控墨西哥違反一項81年的條約，「竊取（美國）德州農民的水資源」。

路透社報導，根據1944年的條約，墨西哥必須每5年透過相互連接的水壩和水庫網絡，從格蘭河（Rio Grande）向美國輸送175萬英畝-英尺的水。1英畝-英尺的水足以填滿約半個奧林匹克運動會尺寸的游泳池，相當於約1233.5立方公尺。

目前的5年週期將於今年10月結束，但根據國際邊界和水資源委員會（International Boundary and Water Commission）的數據，墨西哥輸送的水量還不到應傳輸水量的30%。

川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）表示：「根據1944年的水條約，墨西哥欠德州130萬英畝-英尺的水，但很遺憾地，墨西哥正在違反條約義務。」

川普說：「我的農業部長羅林斯（Brooke Rollins）正為德州農民挺身而出，我們將繼續升級後果，包括關稅，甚至可能制裁，直到墨西哥遵守條約為止，並還給德州應得的水！」

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在社群平台X回應說，在3年乾旱期間，墨西哥「在有水的情況下」一直遵守條約。

薛恩鮑姆表示，墨西哥昨天向美國官員提案以解決德州的供水問題，其中包括短期行動。她說，她已指示環境部長、農業部長和外交部長立即聯繫美國官員。

薛恩鮑姆說：「我相信，就像其他問題一樣，雙方將會達成協議。」

透過 Google News 追蹤中央社

墨西哥官員常提到氣候變遷引發的歷史性乾旱妨礙墨方履行供水承諾，條約有通融這種情況，允許將本期欠水計入下一個5年週期。

美國政治人物也堅稱，墨西哥在邊境地區不斷擴大的養牛業和胡桃產業，耗盡了寶貴的水資源；他們說，墨西哥未能履行供水配額，對需要用水灌溉農作物的德州農民造成打擊。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1140411