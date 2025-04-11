川普坦承貿易戰有代價 全球股市持續動盪

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統川普今天在股市再度暴跌之際宣稱，美國在與歐洲的關稅戰中取得勝利，但也坦言，對中國這個超級強權發動日益升級的貿易攻勢有其「代價」。

法新社報導，川普在白宮內閣會議上試圖慶功一番，聲稱是因為他對中國採取強硬立場，歐洲聯盟才放棄對美國祭出報復性關稅。

川普說：「他們非常聰明，原本準備宣布報復措施。但當他們得知我們對中國採取的行動後，就說『我們先暫緩一下好了。』」

川普坦言在政策轉型過程中「會有代價和問題」，但對全球市場的動盪不以為意，並表示：「最後這將會是件美好的事」。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）態度樂觀，他告訴記者：「我今天沒看到什麼異常情況」。他並強調，美國通膨數據和其他經濟指標表現優於預期。

不過主要股指整天皆處於下跌狀態，標普500指數昨天大漲9.5%後，今天收盤下跌3.5%。道瓊工業指數收盤下跌2.5%，而以科技股為主的那斯達克指數則重挫4.3%。

由於市場擔心全球經濟活動放緩，油價和美元都下跌，而作為避險資產的黃金價格創下新高。

川普昨天決定維持對大多數國家徵收10%關稅，但暫停對歐盟徵收20%關稅以及對其他貿易夥伴徵收更高關稅的計畫，川普的意外讓步刺激股市反彈，但今天股市再度回跌。

隨著原本蓄勢全面開打的全球貿易戰有所降溫後，讓焦點主要集中在全球第2大經濟體中國。

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白宮今天澄清，對中國輸美商品徵收的關稅總額現已達到145%，而非先前報導的125%。

這是因為最新的關稅上調是在之前已徵收的20%關稅基礎上加徵的。中國則對美國商品徵收84%的報復性關稅。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1140411