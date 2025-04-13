加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
路透：川普將展開半導體國安貿易調查 可能祭新關稅
首頁 / 國際

英國會通過緊急法案 政府將接管中資英國鋼鐵公司

2025/4/13 06:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦12日綜合外電報導）英國國會今天通過緊急法案，以維持中國敬業集團持有的英國鋼鐵公司（British Steel）旗下工廠繼續運作，英國政府隨後宣布將接管這間公司，且不排除將它收歸國有。

法新社報導，英國鋼鐵公司位於英格蘭北部的工廠陷入困境，面臨即將關門的命運，英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示其政府透過立法「介入拯救」這間公司。

在鮮少召開的週末會議上，英國國會無異議批准接管英國鋼鐵公司斯康紹普（Scunthorpe）工廠的營運。這間工廠雇用數以千計員工，是英國最後一間能生產原鋼的工廠，為英國建築業、鐵路運輸等產業生產重要的鋼鐵。

由於英國一度強健的鋼鐵產業落入衰退，英國政府將斯康紹普工廠可能關閉，視為對該國長期經濟安全構成風險。

根據英國媒體報導，英國國會今天晚間通過緊急法案後，官員準備好進行接管。

一位政府官員指出，將英國鋼鐵公司收歸國有可能是下一步舉措後，施凱爾堅稱「考慮採取任何方案以確保（鋼鐵）產業的未來」。

google news透過 Google News追蹤中央社

斯康紹普工廠先前傳出爆發抗議活動，有報導指出，工人今天上午阻止中國敬業集團高層進入工廠的重要區域。

英國「泰晤士報」（The Times）報導，英國鋼鐵公司工人趕走試圖進入工廠關鍵區域的「中國高層代表團」。（譯者：洪培英）1140413

#中國
#施凱爾
#英國國會
#英國
#泰晤士報
施凱爾
英日首相通話 英相感謝日本支持援烏志願者聯盟英國航艦將赴印太之際 軍事首長睽違10年訪中
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：