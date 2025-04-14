中國駐日使館發布防震通知 罕見呼籲謹慎選擇房產

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（中央社台北14日電）日前日本政府工作小組會議示警，「若南海海槽強震，日本恐近30萬人罹難」，中國駐日本大使館今天針對此事發布公告，提醒在日中國公民注意防範地震災害，文中更罕見呼籲有意赴日購置房產的中國公民「慎重選擇」。

今年3月底，日本政府的工作小組會議公布最新的估計指出，若發生規模9的南海海槽特大地震，罹難者恐達29萬8000人，並首度試算間接死於災難者最多將達5萬2000人。

在這份報告發布約半個月後，中國駐日本大使館今天在官網以「駐日本大使館提醒中國公民注意防範地震災害」為題發布公告，提醒旅日中國公民注意。

這份公告同樣引述日本媒體對於南海海槽地震風險評估報告的報導，指未來30年日本發生南海海槽地震的機率從70%提升至80%，地震可能波及範圍西起沖繩、東至福島，將導致29.8萬人死亡，造成1.8兆美元（約新台幣58.4兆元）的經濟損失。

中國駐日本大使館在公告中呼籲在日中國公民增強防範意識，及時瞭解掌握地震自救知識，適當儲備飲用水、食品、防災急救用品等應急物資。並且密切關注地震動態、氣象預警和防災資訊，在災害發生後第一時間避難。

此外，公告也建議提前確認附近避難場所資訊，災害發生後遵循當地政府發布的預防、避難指令，儘快轉移至避難所等安全地帶。

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跟過去幾次中國駐日本大使館在官網發布的注意防範地震災害通知相比，這次的通知中罕見的提到了「建議穩妥安排赴日旅遊、留學」，並呼籲有意在日本購屋置產的中國公民「慎重選擇」。

跟據公開資訊顯示，2024年8月與1月，中國駐日本大使館分別針對宮崎縣日向灘海域地震、石川縣能登半島地震發布相關通知，但都未有上述旅遊、留學與購置房產等相關呼籲。（編輯：吳柏緯/邱國強）1140414