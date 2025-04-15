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力阻侵門踏戶 澳洲關切俄國軍機有意駐紮印尼

2025/4/15 20:36
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（中央社雪梨/雅加達15日綜合外電報導）英國情報分析公司詹氏資訊集團報導，俄羅斯已要求在印尼東部巴布亞省駐紮軍機。這項報導今天成為澳洲大選的焦點議題，總理艾班尼斯說，已針對這項報導向雅加達詢問。

艾班尼斯（Anthony Albanese）告訴媒體：「我們當然不希望看到俄羅斯在我們這個地區擴張影響力。」

根據英國情報分析公司詹氏資訊集團（Jane's），雅加達已收到莫斯科的正式要求，希望允許俄羅斯航空太空軍（Russian Aerospace Forces）飛機駐紮在印尼最東部巴布亞省（Papua）的設施中。

巴布亞省位於澳洲達爾文市（Darwin）以北約1200公里處，而達爾文市是美軍陸戰隊的駐紮地點，每年有6個月的輪調部隊駐守；在此同時，澳洲的空軍基地正在升級，以接待來訪的美軍轟炸機。

艾班尼斯說，澳洲正在就這項報導向印尼「尋求進一步澄清」；他還說，坎培拉與雅加達關係良好。

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澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp）報導，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）已與印尼國防部長通話，印尼國防部長聲稱不會有俄羅斯軍機駐紮在印尼。

針對詹氏資訊集團的報導，印尼外交部發言人索米拉（Roy Soemirat）表示，對於報導內容並無所悉。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140415

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