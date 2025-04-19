川普政府刪研究支出 馬克宏趁機招攬美科學家

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（中央社巴黎18日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天廣邀外國研究人員赴法工作，似想招攬因美國總統川普政府刪減聯邦研究費用而受影響的美國科學家。

法新社報導，馬克宏在社群平台X發文：「全球各地研究人員，選擇法國吧、選擇歐洲吧。」

他說，法國政府將於下月啟動資助計畫，協助各大學和其他研究機構負擔聘請外國科學家來法國工作的經費。

法國官員昨天才宣布，第一批因美國刪減支出而出走的研究人員，將於今年6月開始在一所法國大學工作。

法國南部的艾克斯馬賽大學（Aix Marseille University）表示，自今年3月宣布向受到經費刪減影響的美國科學家敞開大門後，其「科研避風港」（Safe Place for Science）計畫已收到許多申請。

校長柏東（Eric Berton）說，他希望看到「科學家難民」的新身分類別，讓法國和歐洲迎來更多美國研究人員。

馬克宏今天發文說：「在法國，研究是當務之急，創新是一種文化，科學是無止盡的追求。」

法國政府在新創設的網站上表示，「科研選法國」（Choose France for Science）計畫將於5月5日啟用專屬平台，供各單位申請接待國際研究人員。

政府表示，「法國致力抵抗全球各地對學術自由的攻擊」，這項計畫將讓大學院校和研究機構申請接待研究人員的政府補助。

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自川普今年1月重返白宮以來，美國多所大學被威脅刪除大筆聯邦資金，導致研究計畫面臨結束，教職人員還擔心自己可能因政治觀點而被拘留和遣返。

川普最近盯上哈佛大學，稱這所知名學府是個「笑話」，還說哈佛拒絕接受外部政治監督，不應獲得政府研究合約。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1140419