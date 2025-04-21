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教宗方濟各辭世 菲總統：極其悲傷的一天

2025/4/21 21:21
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（中央社記者林行健馬尼拉21日專電）天主教教宗方濟各辭世，菲律賓作為天主教徒居多的國家，全國天主教堂鳴鐘哀悼，總統小馬可仕稱這是「極其悲傷」的一天。

梵蒂岡發表影片聲明指出，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天安息主懷，享壽88歲。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在社群平台發文說：「這是極其悲傷的一天」，並貼出他之前親吻方濟各手背的照片。

小馬可仕形容教宗方濟各信仰堅定且謙遜，以智慧與敞開的心胸領導信徒，以身作則教導信徒要互相關懷，謙遜的個性讓許多人回歸教會。

他寫道：「當我們哀悼他的辭世時，我們敬仰他的一生，他為很多人帶來了希望和憐憫，激勵我們彼此相愛，就像基督愛我們一樣。」

菲律賓天主教最高權力機構「菲律賓天主教主教會議」（CBCP）已指示全菲律賓的天主教堂鳴鐘，籲請信徒們為方濟各的永恆安眠祈禱。

菲律賓天主教主教會議前主席維列加斯（Socrates Villegas）發表聲明，形容方濟各是「現世代的耶穌」，謙卑地為世人服務，以憐憫為信徒和非信徒架起了連結的橋樑。

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現任CBCP主席戴維（Pablo Virgilio David）將於近日內啟程飛往梵蒂岡，參加方濟各的葬禮以及教宗選舉秘密會議（conclave）。

菲律賓是天主教徒居多的國家，根據2020年的人口普查，超過8564萬人信奉天主教，佔總人口的78.8%。（編輯：高照芬）1140421

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