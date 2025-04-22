日本眾議員高市早苗4/27訪台 可望與賴總統會面

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（中央社記者楊明珠大阪22日專電）日本執政黨自民黨眾議員、前經濟安全保障大臣高市早苗預定27日訪問台灣，她受智庫的邀請將發表演說，也可望與總統賴清德會面。

據知高市早苗將與「自由民主黨關西日台友好地方議員聯盟訪台團」訪台3天，團員包括會長遠藤富士雄、代理會長新澤良文、幹事長上畠寬弘等人。

訪台團將前往五指山公墓弔唁已故前總統李登輝、訪行政院拜會行政院長卓榮泰。高市早苗受邀在印太戰略智庫舉辦的國際政經論壇發表演說，並預定拜會賴總統。隨行者包括總統府國策顧問陳天隆、印太戰略智庫特別顧問陳文甲。

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去年參選自民黨總裁的高市早苗是堅定支持台灣的日本政壇重要友人，因擔任政府要職遲遲未能訪台。去年12月民進黨秘書長林右昌訪日的時候拜會高市早苗，高市當時表示有意明年訪台。

媒體詢問她訪台想去哪裡？她回答說：「最想見賴清德總統，也想和唐鳳交換意見，並且去高雄看看前首相安倍晉三的銅像」。（編輯：高照芬）1140422