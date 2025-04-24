美議員要求中電信3巨頭 配合調查是否支持中國軍方

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）根據路透社看到的信件，美國國會一個委員會的領袖今天採取行動，要求中國3家電信巨頭配合調查，調查內容是有關它們涉嫌支持中國軍方和政府。

在兩黨共同努力下，美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）運用其很少行使的傳喚權力，試圖迫使中國移動、中國電信和中國聯通，回答有關是否可透過其美國雲端和網路業務獲取美國數據的問題。

在中國主導的包括「伏特颱風」（Volt Typhoon）等多起備受矚目的網路攻擊之後，民主黨和共和黨議員持續對中國電信公司在美國的業務表示擔憂。美國聯邦調查局（FBI）表示，這些攻擊讓中國得以接觸美國的電信、能源、水資源和其他關鍵基礎設施。

北京否認對這些攻擊負責。

路透社2024年報導這些公司受到美國調查後，美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）和民主黨眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）今年3月間要求這些公司答覆問題。委員會表示，這些公司未理會這一要求。

美國聯邦傳播委員會（FCC）2019年拒絕中國移動在美國提供電信服務的申請，並於2021年和2022年撤銷中國電信和中國聯通的授權，但這些公司在美國仍有少量業務。

美國監管機構和議員擔心這些公司可能會存取儲存在其雲端的個資和智慧財產，並將其提供給中國政府或阻止美國人獲取這些資訊。

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在4月23日發出的3封類似信件中，穆勒納爾和克利什納穆希對這些公司通知傳票一事，並表示特別委員會收到的資訊顯示，這些公司「可能繼續透過子公司或附屬公司，在美國維持網路連接點（Points of Presence）、數據中心訪問和雲端相關服務」。

他們呼籲這些公司在5月7日之前全力配合。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140424