伊朗南部港口不明原因爆炸 逾500人受傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜拜26日綜合外電報導）伊朗國營媒體報導，伊朗南部霍爾木茲甘省（Hormozgan）希德拉賈伊港（Shahid Rajaee）今天發生威力強大的爆炸，受傷人數已經攀升至500多人。爆炸發生的原因目前仍不明。

伊朗國營媒體引述緊急救難單位表示，「516人受傷，數百人已被送到附近的醫療中心」。

緊急應變當局官員告訴國營電視台：「這起事件的起因，是存放在希德拉賈伊港口碼頭區的幾個貨櫃爆炸。我們正在當地進行疏散，並將傷者送往醫療中心。」

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）上傳爆炸現場的影片，從影片中可以看到受傷男子倒臥路上接受治療的混亂畫面。

當局目前正在努力撲滅現場的大火。

透過 Google News 追蹤中央社

港口海關說，發生爆炸的貨櫃堆場可能有「危險貨物和化學品」，當局已經疏散撤離現場的卡車。

根據伊朗通訊社（IRNA），希德拉賈伊港位於首都德黑蘭以南1000多公里，是伊朗最先進的貨櫃港。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1140426