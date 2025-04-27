加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
伊朗商港爆炸
新聞專題
伊朗商港爆炸4/5
首頁 / 國際

伊朗港口爆炸至少8死750傷 火勢加劇恐蔓延[影]

2025/4/27 03:39（4/27 19:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
伊朗希德拉賈伊港26日爆炸，黑煙升起。（美聯社）
伊朗希德拉賈伊港26日爆炸，黑煙升起。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德黑蘭26日綜合外電報導）伊朗南部霍爾木茲甘省的希德拉賈伊港今天發生威力強大的爆炸，內政部長莫梅尼告訴國營電視台，目前至少有8人喪命、750人受傷，爆炸造成的火勢持續延燒且可能蔓延。

莫梅尼（Eskandar Momeni）在爆炸災後現場告訴電視台：「這起事件導致8人喪生、750人受傷。來自其他城市和（首都）德黑蘭的救援團隊已出動…我們希望能在接下來幾個小時撲滅火勢。」

伊朗官媒、半島電視台報導，這場爆炸引發的大火已持續約10個小時，火勢不僅加劇，且可能進一步蔓延至其他地區和貨櫃。

希德拉賈伊港（Shahid Rajaee）是伊朗最大港口，位於霍爾木茲甘省（Hormozgan）首府阿巴斯（Bandar Abbas），該市所有學校、大學和辦公室被勒令明天關閉，以便相關當局集中精力處理緊急事態。

google news透過 Google News追蹤中央社

伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）報導，有人認為爆炸起因在於港口貨櫃內的化學品存放不當。

然而，一名伊朗政府發言人表示，儘管化學品有可能造成這場爆炸，目前還無法確定真正肇因。（譯者：洪培英）1140427

#伊朗
#霍爾
#爆炸
（中央社製圖）
（中央社製圖）
延伸閱讀
美軍對葉門發動致命攻擊 青年運動稱至少80死150傷美國伊朗重啟核談判 2018年以來最高層級磋商2024年9月新聞／伊朗東部煤礦坑甲烷爆炸 死亡人數增至51人伊朗商港大爆炸攀至14死750傷 總統下令調查伊朗商港大爆炸增至28死逾千傷 火勢持續延燒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
伊朗南部港口不明原因爆炸 逾500人受傷
24
更多編輯台推薦新聞：