伊朗商港大爆炸增至28死逾千傷 火勢持續延燒

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（中央社德黑蘭27日綜合外電報導）伊朗最大商港沙希德拉賈伊（Shahid Rajaee）26日發生爆炸。根據伊朗紅新月會，這起事故已造成至少28人喪生、逾1000人受傷，火勢目前仍在持續延燒。

伊朗紅新月會（Red Crescent）首長庫凡特（Pirhossein Koolivand）表示：「不幸的是，迄今已有28人喪生」，此外1000多名傷者中已有部分被轉送首都德黑蘭接受治療。

這座港口的海關辦公室今天透過伊朗國營電視台發布聲明稱，爆炸起因可能是儲存危險化學品的倉庫突然起火燃燒。1名地區緊急應變官員指出，共有數個貨櫃發生爆炸。

伊朗國營電視台稍早報導，今天死亡人數增至25死，另有1000人受傷。

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今天播出的現場畫面顯示，案發現場仍可看見濃濃黑煙冒出。國營電視台記者於爆炸發生後20小時在現場報導：「火勢已受到控制，但仍未完全撲滅。」

伊朗內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni）赴現場勘災時表示：「主要區域的情況已穩定下來」。他還告訴國營電視台，港口工作人員已恢復進行貨櫃裝箱和清關作業。（譯者：洪啓原/核稿：施施）1140427

影片來源：FRANCE 24 English