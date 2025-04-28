加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

加拿大選舉登場 初步結果最快4/28夜間出爐

2025/4/28 20:49（4/28 22:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為加拿大紐芬蘭－拉布拉多省迪爾多的投票所。（路透社）
圖為加拿大紐芬蘭－拉布拉多省迪爾多的投票所。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社蒙特婁28日綜合外電報導）加拿大民眾今天開始投票選舉新政府，以應對美國的併吞威脅、與美國總統川普直接交涉，川普的貿易戰是這次選舉的重點議題。初步結果可能會在今夜或明天凌晨出爐。

法新社報導，加拿大幅員廣袤，橫跨6個時區，太西洋岸的紐芬蘭－拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）今天率先開始投票。

加拿大人口估計達4100萬，其中近2900萬人具備投票資格，已有730萬人提前投票，創下紀錄。

選民將選出343名國會議員，意味要拿下172席才能過半。自由黨（Liberal Party）在2015年大選贏得過半席次，但自2019年起領導少數政府。

前加拿大央行總裁卡尼（Mark Carney）3月贏得執政黨自由黨的黨魁之爭後，接替杜魯道（Justin Trudeau）出任加拿大總理。

卡尼主張自己是最適合帶領加拿大度過川普（Donald Trump）關稅危機的人選；他的主要對手－保守黨（Conservative Party）領袖博勵治（Pierre Poilievre）則強調，在杜魯道領導的自由黨執政近十年後，國家需要改變。

google news透過 Google News追蹤中央社

英國廣播公司（BBC）報導，紐芬蘭－拉布拉多省的投票所將在東部夏令時間晚間7時（台灣時間29日上午7時）率先關閉，加拿大西部卑詩省（British Columbia）的投票所最晚關閉，將在東部夏令時間晚間10時結束投票。

包括安大略（Ontario）、魁北克（Quebec）在內等選票最多的選區，將在東部夏令時間晚間9時30分結束投票，屆時將是觀察各政黨重大輸贏的重要時刻。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1140428

#加拿大
#川普
#自由黨
#英國廣播公司
#杜魯道
#保守黨
#卡尼
延伸閱讀
川普徹底改變加美關係 加中關係逐漸回溫加拿大4/28舉行國會大選 對抗川普成選舉主軸加拿大選舉擺脫不了中國干預 候選人鄭敬基遭跨國抹黑攻擊
川普
烏克蘭外長籲俄立即停火至少30天 質疑為何拖到5月高市早苗：台日相似首要強化防衛 與友盟合作應對挑戰
杜魯道
加國大選最後造勢 卡尼批對手無力對抗貿易戰加大選倒數 保守黨落後自由黨重返執政希望似消退
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：