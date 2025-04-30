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耶路撒冷野火蔓延 以色列派兵支援滅火

2025/4/30 21:18
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（中央社耶路撒冷30日綜合外電報導）以色列國防部長卡茲今天下令派兵支援與野火搏鬥的消防人員，並稱情況為「國家緊急狀態」。火勢在耶路撒冷附近迅速蔓延，當地主要公路已封閉，沿線居民撤離。

法新社報導，以色列緊急醫療救護組織紅色大衛之星（Magen David Adom）通報，目前有數以百計平民面臨大火威脅，並表示有16人因吸入濃煙受到輕傷，正在接受治療。紅色大衛之星補充說，警戒等級已升至最高。

以色列警方封鎖了連接耶路撒冷（Jerusalem）和特拉維夫（Tel Aviv）的主要公路，並撤離沿線居民，因為一週前遭火勢蹂躪的區域，再度爆發森林大火。

卡茲（Israel Katz）在以色列國防部聲明中表示：「我們正面臨國家緊急狀態，必須動員所有可用部隊來拯救生命及控制火勢。」

以色列媒體報導，耶路撒冷以西約30公里數個社區的居民已被疏散，並播出消防人員與猛烈火勢搏鬥的畫面。

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以色列警方透過聲明表示，高溫和強風導致林區的火勢迅速蔓延，迫使至少5個社區的居民撤離。

主管消防部門的以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）已前往受災地區，當地每年這個季節經常發生野火。他在一段影片聲明中表示，當局正努力調度，為災區提供更多援助，並撤離受困民眾。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1140430

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