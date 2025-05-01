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大阪小學汽車衝撞事故 7名孩童被撞、意識清醒

2025/5/1 15:45（5/1 16:09 更新）
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日本大阪市西成區一所小學附近7日下午發生汽車衝撞事故，調查人員抵達現場。（共同社）
日本大阪市西成區一所小學附近7日下午發生汽車衝撞事故，調查人員抵達現場。（共同社）
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（中央社記者戴雅真東京1日專電）日本大阪市西成區一所小學附近今天下午發生汽車衝撞事故，有7名小學生被撞傷。根據消防部門，所有傷者均意識清醒，警方正在訊問肇事駕駛，釐清事發經過。

日本放送協會（NHK）、讀賣電視台報導，今天下午1時30分過後不久，消防單位接獲行人通報，稱「有多名孩童被車撞了」。這起事故造成7名孩童受傷，目前尚不清楚傷勢程度，但據悉全部傷者都意識清醒。

受害的是大阪市立千本小學的學生，當中有5名2年級生（1名女童、4名男童），3年級生則有2名男童。事發當時並不是集體放學時間。據了解，因為今天下午沒有課程，這群學生比平常提早放學。目擊者表示，「看到車子向孩童駛近」。

消防單位共出動27輛救護車，大阪府警方正以殺人未遂事件展開調查。

目擊事發經過的孩童和家長表示，「車子歪歪斜斜地行駛，撞倒人之後還拖著他們向前開。有一名女童滿身是血，其他孩子則是擦傷流血」，「駕駛事發後沒有立刻下車，而是被老師們從車上拖出來的。是一名年約50歲、戴著口罩的男子，看起來神情恍惚」。

事故地點位於大阪地下鐵四橋線岸里站西南方約500公尺的住宅區內，緊鄰千本小學。

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從電視台的直升機空拍畫面可看到，疑似為受害學生的書包被放置在人行道旁，調查人員正在查看內容物品。狹窄的道路上停放著數輛救護車，現場拉起了封鎖線。

事故現場附近停著一輛白色汽車，疑似為肇事車輛，多名警察正圍著車輛進行調查。（編輯：韋樞）1140501

#大阪市
#大阪府
#日本放送協會
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