日本街頭刺殺案女子亡 凶嫌冷靜一度誤認助施救

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京11日專電）日本東京都新宿區街頭今天上午發生持刀攻擊事件，1名20多歲女子被刺後不治，東京都警視廳當場逮捕1名40多歲男子，據稱凶器是刀刃長13公分的野外求生刀。目擊者說，凶嫌異常冷靜，一度讓人以為在「照顧」受傷女子。

社交媒體上出現一些自稱是直播觀眾的網友，表示受害女性是直播平台的主播，被刺傷當時正在進行網路直播，但目前無法確認這項說法的真實性。

日本TBS電視台報導，警方上午10時前接獲報案，報案者表示，JR高田馬場站附近的馬路上有人被刺傷。20多歲受害女子的臉部與脖頸等多處被刺，送醫不久後確認身亡。

案發地點附近語言學校與補習班林立，平時是相當寧靜的巷弄。

一名目擊凶案現場的計程車司機表示，男子刺傷女子後，「默默地用手機拍攝倒地的女性，還用腳踢她。（女子）渾身是血，倒在地上沒有動靜。」

Daily新潮報導，一名在距離案發地點約100公尺的建築公司上班的男子表示，當時已經過了上學時段，街上變得安靜，行人和往來車輛不多。上午9時55分左右，他突然聽到女性的尖叫聲，大喊「幫幫我」。他跑到公司2樓窗戶往下看，看到一名女子趴在地上，不過，從他的位置沒辦法判斷女子為何倒地，他起初還以為女子發生了車禍。

當時有不少人聚集到女子身邊，看似在幫助她。目擊者表示，「有一名身穿黑色衣服的男子似乎在照顧她，還有兩個人在打電話，附近總共有3個人。我當時和同事討論，既然已經有人在幫忙，應該不需要出去。」

警車約10分鐘後抵達現場，接下來發生的事情令他感到意外。目擊者說：「兩名穿制服的警察走向正在『照顧』女子的那名黑衣男子，與他交談之後，突然把他按倒在地上，將他逮捕。」原來這名看似在幫助女子的男性正是犯案凶嫌。

目擊者表示，男子完全沒有任何驚慌的樣子，態度異常冷靜，所以才會誤以為他正在對女子施救。

警方當場以現行犯逮捕這名40多歲男子，據調查，他疑似使用一把刀刃長13公分的野外求生刀刺傷女子，但他聲稱「沒有想要殺人」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據了解，男子趁受害女子行走時從側面接近，突然對她發動攻擊。

警方以殺人罪偵辦，將深入調查男子犯案動機，以及他是否具備刑事責任能力。（編輯：唐聲揚）1140311