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東京新宿街頭殺人 女直播主被男粉絲刺殺身亡

2025/3/11 22:03（3/11 22:28 更新）
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日本東京都新宿區街頭11日發生持刀攻擊事件，一名年輕女性身亡，凶嫌被當場逮捕。圖為警方抵達現場展開調查。（共同社）
日本東京都新宿區街頭11日發生持刀攻擊事件，一名年輕女性身亡，凶嫌被當場逮捕。圖為警方抵達現場展開調查。（共同社）
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（中央社記者戴雅真東京11日專電）日本東京都新宿區街頭今天上午發生持刀攻擊事件，一名年輕女性身亡，凶嫌被當場逮捕。遇害者經確認是居住在東京都多摩市、22歲的佐藤愛里。事件發生當時，受害者正在進行網路直播。

警方調查顯示，凶嫌供稱曾給受害者金錢，但對方沒有歸還。

日本放送協會（NHK），凶嫌是來自栃木縣小山市、職業不詳的42歲男子高野健一，他在被捕後坦承行凶，表示與佐藤愛里之間存在金錢糾紛。

高野在警方問訊時供稱，「我給了佐藤錢，但她沒有還我。我並沒有想要殺她。」調查顯示，案發現場遺留了一把疑似凶器的野外求生刀，還在高野的背包裡發現另一把刀。警方目前已經將案件由殺人未遂改為殺人罪偵辦，也將審查凶嫌的精神狀態，以判斷他是否具備刑事責任能力。

案發地點位於JR高田馬場站以南約300公尺，是一片住商混合大樓區域。

在附近工作的30多歲男性目擊者表示，「當時現場一片混亂，我走到馬路上，看到一名女子頭部流血。疑似是犯人的男子表現得很冷靜，用手機對著倒在地上的女子臉部猛拍。警察問，『誰是犯人？』他舉起手說，『是我』。竟然在距離這麼近的地方發生這種事情，真是可怕」。

受害女性在直播平台ふわっち以「最上愛」（最上あい）的名字活動，當天她正在進行「311山手線徒步1周」的直播企劃，拍攝自己徒步環繞山手線各車站，並進行實況直播。

ふわっち是在2015年推出的直播平台，用戶不需要加入經紀公司就可以開始直播工作，觀眾也可以匿名評論，特點是「任何人都可以免費開始直播」。此外，這個平台還設有打賞系統，主播可以透過觀眾贈送的道具獲得收入。最上愛在平台擁有超過2600名粉絲，頗受歡迎。

她在今天進行的「311山手線徒步1周」設有互動環節，會依據觀眾的打賞來擲骰子，根據點數會有「前進一站」或「退後一站」等動作。攻擊事件發生在她從JR高田馬場站向西南方向前進了約2、3分鐘，進入住宅區時。她遭到高野健一攻擊，臉部與脖頸等多處被刺，送醫不久後確認身亡。

由於受害者的網路直播名和聲優「最上愛」（最上あい）完全相同，事發後有部分日本媒體一度誤以為受害者是聲優。

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對此，聲優最上愛的經紀公司發表聲明表示，「今天在高田馬場發生的事件，部分網路媒體錯誤地將受害者報導為『聲優』，因此被誤認為是本公司旗下的最上愛。對於此次事件，我們向逝者表示哀悼的同時，也確認本公司的最上愛安全無虞，特此澄清她與本事件無關。對於給相關人士帶來擔憂和困擾，我們深表歉意」。

經紀公司也提醒大眾避免傳播未經證實的訊息和擅自轉發照片，呼籲「本次事件與最上愛完全無關，請勿在她的社群媒體帳號留言或發私訊，也避免未經許可轉載她的照片」。（編輯：高照芬）1140311

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