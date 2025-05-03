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烏克蘭：俄無人機襲第2大城哈爾科夫釀47傷

2025/5/3 18:33
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（中央社基輔2日綜合外電報導）警方說，俄羅斯無人機今天晚上襲擊烏克蘭第2大城市哈爾科夫（Kharkiv），造成47人受傷。俄羅斯官員則指出，烏克蘭對克拉斯諾達邊疆區發動「大規模攻擊」。

哈爾科夫州警方在社群平台Telegram寫道：「對哈爾科夫的惡劣襲擊，造成47名平民受傷。」

稍早，哈爾科夫州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）說，約有50人在襲擊中受傷，其中包括1名11歲的女孩。

他指出：「無人機襲擊引發大火，住宅建築、民用基礎設施和汽車受損。」

哈爾科夫靠近俄羅斯邊界，在莫斯科入侵烏克蘭期間一直遭到無情攻擊。

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在俄羅斯方面，俄羅斯克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar Krai）行政長官康卓葉夫（Veniamin Kondratyev）在Telegram上發文說：「克拉斯諾達邊疆區的黑海沿岸，遭到基輔政權大規模襲擊。」

他寫道：「諾沃羅西斯克（Novorossiysk）的災情最嚴重，有3棟公寓大樓受損。根據初步統計，有4人受傷，包括2名成人和2名兒童。」（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140503

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