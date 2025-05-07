越南進口煤炭需求增 俄羅斯是第三大供應國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內7日專電）越南今年前3個月的煤炭進口量成長16.7%，達1727萬噸，主要用於火力發電。其中，印尼和澳洲煤炭是前兩大來源國，對越南具有戰略利益的俄羅斯則是第3大煤炭供應國，估計越南今年全年自俄國的進口量有望達300萬噸。

俄國官媒俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）越文網報導，越南今年前3個月共支出逾18億美元進口1727萬噸煤炭，進口量年增16.7%，但金額較去年同期下滑7.7%。

越南近年來吸引許多外資設廠，對進口煤炭的需求持續上升，主要是用於火力發電，越南火力發電目前占全國總發電量超過4成。

2022年2月下旬俄烏戰爭開打以後，許多國家相繼祭出禁運俄羅斯油氣等經濟制裁，雖然期間越南自俄羅斯進口的煤炭量有所下滑與波動，但俄國的煤炭在越南仍舊占有一席之地。

越南海關總局統計顯示，今年首季，俄國是越南第3大煤炭供應國，供應量達144萬噸、金額逾2.06億美元，從俄羅斯進口的煤炭每噸平均價格為142.3美元、年減近28%。

越南的前兩大煤炭供應國分別是印尼與澳洲。今年前3個月，印尼對越南的煤炭供應量為689萬噸、金額達5.79億美元；澳洲的供應量為536萬噸、金額達6億9370萬美元。

若越南自俄國的煤炭進口趨勢繼續維持，預計今年越南向俄國購買的煤炭將超過300萬噸。報導表示，俄羅斯煤炭雖不是最便宜，但因為品質穩定，即使全球情勢波動，兩國能源貿易仍舊保持穩定。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

越南和俄羅斯的友誼在蘇聯時期即建立，兩國關係至今仍相當良好，越共總書記蘇林（To Lam）5月8日至11日訪問俄羅斯，期間將出席蘇聯在第二次世界大戰擊敗納粹德國的「勝利日」活動，包括9日的紅場閱兵。

多位越南專家表示，向俄國購買煤炭對越南而言具戰略利益。俄國是越南的傳統夥伴，擁有強大的能源供應力及高品質煤炭，尤其是在越南國內煤炭資源減少的情況下，實現包括俄羅斯在內的供應來源多元化，是確保越南能源安全的必要措施。（編輯：韋樞）1140507