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伺服器問題 倫敦火車成了時光列車

2025/5/9 08:03
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（中央社記者黃佩珊倫敦9日專電）倫敦火車成了時光列車。乘客到了車站發現，下一班列車資訊顯示稍早的時間。趕著上班、上學的乘客心急如焚；加班到深夜的倫敦人幽默道：「真希望時光倒轉，回到過去。」

明明已經是晚上近11點，列車資訊卻顯示：下一班列車即將在下午5點40分到達。倫敦乘客賽門（Simon）開玩笑說，今天加班到晚上10點，假如等一下真搭上了下午5點多的火車，回到家才6點，他將多了一個美好的夜晚，可以享受燭光晚餐。

倫敦居民傑克（Jake Pursey）說，倫敦火車經常誤點或各種原因取消班次，他已經習慣了。比較起其他城市，在倫敦，搭火車在1小時內，可以到達許多地方，交通比起世界大部分城市方便許多。他是義大利餐廳主廚，搭火車去上班，5月8日是他的27歲生日，遇上火車電腦系統故障，不會影響他的好心情。

不是所有倫敦人都如此幽默和樂觀。一群高中生急著用手機上網找列車班次資訊。Jacobo說，他以為會錯過火車，一時著急，就哭出來了。他的同學納斯（Nath）說，他對倫敦火車資訊錯誤感到失望，希望儘快看到正確的訊息。

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已經退休英國居民克莉絲汀（Christine）要參加朋友的餐宴，看到車站資訊混亂，她非常憂心，很擔心火車會誤點或取消，她無法準時到達。

大北方（Great Northern）公司火車站主管馬克（Mark Colin）今天表示，由於伺服器故障，加上電腦設備和網路系統進行維修，導致從今年5月4日開始，從維多利亞車站（Victoria）到布隆萊（Bromley）的列車班次資訊錯誤。電信公司、軟體團隊和相關設備使用部門已經密集開會討論，希望能盡快提供正確的即時訊息。（編輯：陳承功）1140509

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