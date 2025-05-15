越美關稅談判進行中 越南強調推動貿易平衡永續

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（中央社記者陳家倫河內15日專電）越美對等關稅談判7日起展開，越南外交部發言人范秋姮今天強調，越南正積極促進與美國的貿易平衡永續與投資合作，盼為雙方帶來互利的結果，具體內容稍後將公布。

越南外交部今天舉行例行記者會，越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，面對媒體詢問越美對等關稅談判的最新情況時，越南外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）作上述表示。

范秋姮強調，越南已經且正在主動、積極地促進與美國的貿易平衡永續與投資合作，秉持著互相尊重、平等、建設性、坦誠、高效的精神，希望為雙方帶來互利的結果。

她說，越美對等關稅談判正在進行，具體內容之後將提供給媒體。

越南總理范明正（Pham Minh Chinh）先前在國會會議開幕儀式上表示，越南自5月7日起與美國展開對等關稅談判。在100多個經濟體當中，越南是美國優先展開談判的6個國家之一。

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美國4月初宣布將對越南課徵46%的對等關稅，但隨後又將這一措施暫停90天，越美並同意就關稅議題展開談判。越方談判團隊由工商部部長阮鴻延（Nguyen Hong Dien）擔任團長，負責指導制定談判方案。

越美7日展開談判前，范明正6日召集相關部會、機關開會，要求各部會及時處理美方關切的各項問題、推進談判，並加強進口美國具優勢且越南有需求的設備與商品，以逐步實現永續平衡的貿易。（編輯：韋樞）1140515