歐盟同意報復中國 限制中企銷售醫療器材

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（中央社布魯塞爾2日綜合外電報導）外交官表示，歐洲聯盟（EU）各國今天投票決定，將中國企業排除在歐盟醫療器材銷售市場之外，以報復北京限制歐洲醫療器材進口產品的舉措。

法新社報導，這是歐盟首度動用國際採購工具（International Procurement Instrument）實施限制。國際採購工具是2022年通過的規定，允許在公開採購方面實施對等措施。

此舉可能加劇布魯塞爾與北京之間的貿易緊張關係，尤其是現在這個時候，華府祭出嚴厲的關稅措施已引發廣泛的商業不確定性。

一名不願具名的歐盟外交官說，歐盟的舉措採納歐盟執行委員會（European Commission）建議的限制，且合乎比例原則；但這名外交官沒有提供細節。

歐盟今年1月完成的調查得出結論，認為中國在包括國營醫院的公開採購上歧視歐盟的醫療器材。

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中國歐盟商會（China Chamber of Commerce to the EU）在聲明中對這項決定表達「深感失望」。

中國歐盟商會表示，商會「嚴正關切歐盟限制中國企業參與歐盟採購市場的舉措，尤其是在醫療保健產業」。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1140603