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趁地震越獄 巴基斯坦第一大城逾200囚逃脫近80回籠

2025/6/3 16:54
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（中央社伊斯蘭馬巴德3日綜合外電報導）巴基斯坦南部信德省政府官員表示，第一大城喀拉蚩昨天發生多起輕微地震，一座監獄囚犯獲准暫時離開牢房期間，逾200人於夜間逃獄，至少一人在開槍交火中遭到擊斃。

路透社報導，信德省（Sindh）政府律政廳長蘭賈爾（Zia-ul-Hasan Lanjar）在喀拉蚩（Karachi）馬里爾監獄（Malir prison）外對記者表示，越獄事件發生前有數起地震引起囚犯恐慌。

美聯社報導，高階警官阿巴西（Kashif Abbasi）指出，216名逃獄囚犯中有78人已被抓回。他表示，脫逃的囚犯中沒有因激進主義指控遭到定罪或面臨審判者。

阿巴西表示，一名囚犯在駁火中遭到擊斃、3名獄卒受傷，但是當局已經掌控情勢，警方正進行搜索以逮捕其餘逃犯。

蘭賈爾指出，地震引發恐慌，囚犯獲准暫時離開牢房，但是獄方難以控制上千名囚犯。子夜前開始有人逃獄，失控場面持續到今天清晨。

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警方表示，囚犯搶走獄卒的槍，引發駁火，後來大門遭到強行開啟。

蘭賈爾指出，這是巴基斯坦歷來最大規模越獄事件之一。當地電視台的畫面可以看到，囚犯在夜間逃逸，其中有些人還光著腳，警察進行追捕時，有些囚犯被押上警車。（譯者：屈享平/核稿：何宏儒）1140603

#巴基斯坦
#地震
#信德省
#喀拉蚩
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