加拿大野火季提早來臨 濃煙擴散美加

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（中央社渥太華3日綜合外電報導）加拿大野火已迫使超過2萬6000人撤離家園，今天持續延燒，濃煙影響數百萬名加拿大人和美國人，甚至遠飄歐洲。

法新社報導，加拿大和美國部分地區已發布空氣品質有害的警告。

薩克其萬省（Saskatchewan）一座空中消防飛機基地被大火吞噬，亞伯達省（Alberta）的石油生產也受干擾。官員們警告，每天都有更多社區受到威脅，情況還會惡化。

加拿大每年夏天都會出現森林火災，但今年野火季開始得早，火勢又大，令人擔憂。目前已超過200萬公頃土地被燒毀。

薩克其萬省和曼尼托巴省（Manitoba）災情最嚴重。兩省近日都宣布進入野火緊急狀態。

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氣候變遷加劇了加拿大極端天氣事件的影響。加拿大尚未完全從2023年夏天的野火災情中復原，當時有1500萬公頃森林毀於祝融。

根據加拿大跨單位森林消防中心（Canadian Interagency Forest Fire Centre）統計，截至今天，全國各地共有208起燃燒中的野火，其中半數被列為失控。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1140604