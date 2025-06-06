烏克蘭遭俄羅斯無人機夜襲 基輔至少4死

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（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭官員今天表示，俄羅斯夜間在烏克蘭各地發動無人機攻擊，首都基輔至少4人喪生、20人受傷。

法新社報導，烏克蘭國家緊急情況服務局（State Emergency Service of Ukraine）在通訊平台Telegram寫道：「基輔再次遭受無人機和彈道飛彈襲擊。救援人員正在市內多個地點因應後續影響。」

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說，已證實市內有4人喪命、20人受傷，其中16人住院。

受砲擊影響，首都多區發生數起火災，包括一棟住宅大樓、一座民用基礎設施和一個鐵皮機庫。

基輔州鐵軌受砲擊而毀損，烏克蘭國家鐵路營運商通告列車將會誤點90分鐘。

烏克蘭西部盧茨克市（Lutsk）和特諾皮爾州（Ternopil）也受到數起攻擊。

特諾皮爾州軍事行政首長聶戈達（Vyacheslav Negoda）說：「敵人今天對本州發動迄今最大規模空襲，有多起攻擊…我們已開始進行滅火，並就損害和其他影響進行評估。」

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砲擊導致盧茨克市5人受傷。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）矢言報復烏克蘭無人機日前深入俄國境內攻擊，當時烏軍摧毀俄方可攜帶核武、價值數十億美元的轟炸機。（譯者：曾依璇/核稿：何宏儒）1140606