上海美國商會110週年慶 美中官員言詞交鋒

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（中央社上海6日綜合外電報導）上海美國商會今天舉行成立110週年慶典，受邀的美中官員在活動中言詞針鋒相對。商會則籲請華府和北京對於在中國營運的美國企業提供更大的確定性。

路透社報導，美國駐上海總領事王漢（Scott Walker）告訴出席這場活動的美商，美中經濟關係處在失衡、非互惠狀態已有「太長太長時間」。

他說：「我們希望美國公司在中國受到的差別待遇和報復能夠停止。」

緊接著發言的上海市人民代表大會常務委員會副主任暨上海市人民對外友好協會會長陳靖，則反駁王漢的說法。

他表示：「我認為總領事的看法帶有偏見、沒有事實根據，且與我們兩國元首昨晚通話的說法不符。」

美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平昨天進行外界期待已久的通話，試圖化解已持續數週的貿易緊張關係，並針對關鍵礦物的貿易進行角力。川普事後表示，兩人同意再度舉行對話。

然而，上述兩位美中官員在商會活動上的互動，反映出在兩國貿易戰持續悶燒下，雙邊關係依舊緊繃。

上海美國商會會長鄭藝（Eric Zheng）在活動場邊告訴媒體記者，許多公司都已經因為不確定因素而暫緩決策。

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他說：「人們持續期待（美中）雙方提供一些更明確、更具持續性的說法，好讓企業能夠感到更安心。」

鄭藝還表示：「我們對於兩國政府的首要要求，就是給我們一些確定性，好讓我們可以據此進行規劃。」（譯者：何宏儒/核稿：張正芊）1140606