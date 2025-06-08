加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／高雄港「海安12號」演習 賴總統視導
首頁 / 國際

TikTok網紅「面癱哥」在美逾期居留被捕

2025/6/8 10:25（6/8 10:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）美國當局今天表示，全球TikTok粉絲最多的網路紅人拉梅（Khaby Lame）因簽證過期「逾期居留」遭美國移民官員逮捕，而後獲准「自願離境」。

法新社報導， 美國移民暨海關執法局（US Immigration and Customs Enforcement）在給法新社的聲明中表示：「6月6日，美國移民暨海關執法局在內華達州拉斯維加斯哈利瑞德國際機場（Harry Reid International Airport）以違反移民法為由，逮捕25歲義大利公民拉梅（Seringe Khabane Lame）。」

拉梅4月30日入境美國，簽證過期仍「逾期居留」。美國移民暨海關執法局聲明還說，拉梅被捕後，已於同日獲釋。

google news透過 Google News追蹤中央社

這位義大利公民是聯合國兒童基金會（UNICEF）的親善大使，在TikTok擁有超過1.62億追蹤者，「現已離開美國」。

今年1月上任以來，美國總統川普兌現競選承諾，加強移民管控，並發起大規模驅逐行動，但其中一些行動在美國法庭上遭到挑戰。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140608

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：