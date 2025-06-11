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華沙將拆除並取代共產時代象徵摩天大樓

2025/6/11 08:32（6/11 09:17 更新）
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波蘭國營不動產公司宣布，曾是共產時代現代化象徵的華沙Intraco摩天大樓將被拆除。（圖取自維基共享資源；作者Adrian Grycuk，CC BY-SA 3.0）
波蘭國營不動產公司宣布，曾是共產時代現代化象徵的華沙Intraco摩天大樓將被拆除。（圖取自維基共享資源；作者Adrian Grycuk，CC BY-SA 3.0）
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（中央社記者彭維楀華沙10日專電）波蘭國營不動產公司（Polski Holding Nieruchomości，簡稱PHN）近日宣布，曾是共產時代現代化象徵的華沙Intraco摩天大樓將被拆除，未來將興建一座更符合當代環保與安全標準的新建築。

Intraco大樓1975年落成，為當時波蘭外貿總部（Centrala Handlu Zagranicznego）所在地，屬於共產主義時期的國營企業，負責對外貿易聯絡。這棟107米高、39層的大樓曾代表「現代辦公空間」的榮耀。

PHN執行長馬利茨基（Wiesław Malicki）在接受TVN廣播公司訪問時表示：「對於那個時代來說，這是一個非常現代的商業中心。每個人都想在這裡設辦公室，因為它很有聲望。」

儘管1998年這棟大樓的立面曾由瓷磚換為玻璃外牆，歷經多次翻新，PHN仍指出，Intraco「不再符合當今的技術標準與市場期望」，因此決定拆除重建。

馬利茨基表示：「這不是一個容易的決定，但對建築物的能源效率採取負責任的方法，以及我們所有人對安全的期望日益增長，不允許我們推遲不可避免的事情。」

目前大樓內仍有租戶，包括波蘭國家郵政分支機構與資料保護機構UODO，預計在年底前搬離。由於大樓位處鬧區，毗鄰建築物眾多，因此將採非爆破方式拆除，預計需時12到16個月。

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PHN副總裁克拉夫奇科夫斯基（Jacek Krawczykowski）告訴TVN，初期拆除工作將由機器人執行，以提高安全性。未來將在原址興建新大樓，外觀設計將向舊有Intraco致敬，但將符合最新的能源效率與環境標準。

馬利茨基表示：「新建築將使我們能夠保留記憶，同時確保現代性與安全性。」新大樓僅有23層，而非原有的39層，但樓層高度提高以符合現代天花板標準。新建築預定2030年完工。（編輯：韋樞）1140611

#波蘭
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