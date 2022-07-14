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波蘭出土近1.6萬公斤骨灰 估8000人遭納粹屠殺

2022/7/14 21:32（7/14 21:45 更新）
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波蘭國家紀念研究所13日宣布，境內前納粹集中營附近發現一座埋有約1萬5800公斤人類骨灰的萬人塚。（圖取自twitter.com/ipngovpl_eng）
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（中央社波蘭賈烏多沃13日綜合外電報導）波蘭國家紀念研究所（Institute of National Remembrance）今天宣布，境內前納粹集中營附近發現一座埋有約1萬5800公斤人類骨灰的萬人塚，相當於至少8000人遇害。

負責調查納粹占領波蘭以及共產主義時期罪行的波蘭國家紀念研究所表示，這些骨灰在華沙（Warsaw）北部的索爾達集中營（Soldau concentration camp）附近出土。

根據先前估計，索爾達集中營被殺囚犯人數可能有3萬人，但目前仍未確定真正死亡人數。

研究所調查員楊科斯基（Tomasz Jankowski）指出，發現的人類骨灰重約1萬5800公斤，這意味當地至少有8000人死亡。

楊科斯基說，被埋在這座萬人塚中的受害者「可能在1939年左右被殺，其中多數都是波蘭菁英。」

1944年，納粹當局下令猶太囚犯挖掘並焚燒屍體，以消除戰爭罪行相關證據。

波美拉尼亞醫科大學（Pomeranian Medical University）遺傳學專家奧索夫斯基（Andrzej Ossowski）告訴法新社，骨灰樣本已送往實驗室分析。

他說：「我們可以進行DNA分析，讓我們更深入了解受害者身分。」（譯者：施施/核稿：何宏儒）1110714

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