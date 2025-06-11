菲律賓副總統彈劾案 參議院發回眾議院重新檢視

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健馬尼拉11日專電）菲律賓參議院昨晚以18比5的票數，通過副總統薩拉．杜特蒂的彈劾案發回眾議院重新檢視，為彈劾案增添更多不確定性。

菲律賓數個民間團體去年12月指控薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）違憲、貪污、背叛公眾信任、對總統發出刺殺威脅等多項罪名，分別向眾議院提出至少3份彈劾狀，眾議院於今年2月5日通過彈劾薩拉．杜特蒂，同日把彈劾狀遞交參議院。

參議院當天未討論彈劾狀即休會，直到昨天傍晚轉換為彈劾庭，所有參議員宣示擔任彈劾庭法官。參議員凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）提案把彈劾狀發回眾議院，經過激烈辯論，獲18比5的票數通過。

菲律賓參議院有24個席次，但其中1名參議員被任命為教育部長，因此只剩23人。

凱耶塔諾說明，發回並不等同於駁回或終結彈劾案，而是讓眾議院檢視彈劾狀中的「憲法缺陷」，包括不得在一年內針對同一名高層官員提出一件以上的彈劾案。

眾議院檢察團隊原訂於今天赴參議院宣讀彈劾狀，但在凱耶塔諾的決議案通過之後，這項程序已被取消。

ABS-CBN新聞網今天引述菲律賓大學法律系教授塔瑪瑟（Paolo Tamase）稱，參議院與眾議院在彈劾程序上各有職權，眾議院只能發起彈劾案，參議院只能審理彈劾案，參議院把彈劾案發回眾議院之舉違憲。

菲律賓現行憲法的制定者之一、眾議員蒙索德（Christian Monsod）說，參議院的職責是審理彈劾案，而非質疑是否有憲法缺陷，多數參議員看似有意拖延彈劾案。

薩拉．杜特蒂彈劾案的眾議院檢察團隊成員、眾議員狄芬塞（Lorenz Defensor）今天表示，眾議院將討論因應作法。

菲律賓於5月12日完成期中選舉，國會參議院和眾議院即將換屆，彈劾案本已陷入是否可跨屆審理的辯論，如今的發展使得全案更具不確定性。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

薩拉．杜特蒂是2028年菲律賓總統大選的熱門人選，她若被參議院2/3成員宣判罪名成立，將被拔除副總統職位，且終身不得再任公職。

杜特蒂陣營在期中選舉的表現優於預期，顯示杜特蒂家族仍具堅實的民意基礎，分析人士認為，參議員將觀察民意及政治風向，在彈劾案上作出對自己政治前途最有利的決定。（編輯：張芷瑄）1140611