以色列空襲伊朗 日本稱尚未影響能源供應

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（中央社東京13日綜合外電報導）以色列軍方今天宣布攻擊伊朗各地核子相關設施等數十處軍事目標，引發外界擔憂兩國軍事衝突擴大。日本經濟產業大臣武藤榮治說明，「尚未影響日本的能源穩定供應」。

日本放送協會（NHK）報導，武藤表示，「中東地區是支撐全球能源供應的重要地區之一。緩和這個地區的緊張局面，以及情勢安定，對於我國的國家利益至關重要。」

武藤接著說，「目前的理解為尚未影響日本的能源穩定供應，會保持高度警覺，密切關注情勢發展。」

相當於日本政府發言人的內閣官房長官林芳正，在內閣會議結束的記者會上表示，「目前仍在進一步確認事實關係，日本政府會全力確保日僑安全，同時持續一切必要的外交努力，以避免事態進一步惡化。」

日本首相石破茂今天上午已在首相官邸與外務省（相當於外交部）的官員會面，聽取中東局勢的最新報告。

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防衛大臣（相當於國防部長）中谷元表示，「目前正在蒐集情報，中東地區局勢大幅變化，情況持續變動且緊張，我們抱持高度警覺，正在密切關注局勢發展。」

他接著說，「我們將全力確保日本僑民的安全，防衛省與自衛隊也會與外務省等相關部會緊密合作，根據局勢變化，妥善應對。」（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1140613