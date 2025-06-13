加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
逢甲大學老榕樹倒4傷 1人意識不清送醫
首頁 / 國際
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢4/300
首頁 / 國際

以色列空襲伊朗 阿布達比和杜拜等機場航班大亂

2025/6/13 16:54（6/13 17:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社阿布達比/杜拜13日綜合外電報導）以色列今天稍早鎖定伊朗核子與軍事設施發動攻擊，阿拉伯聯合大公國首都阿布達比的國際機場警告可能出現航班混亂情況，阿聯酋航空也已經宣布取消多個航班。

法新社報導，位於阿布達比的國際機場在社群平台X發公告：「預計扎耶德國際機場（Zayed International Airport）今天一整天的航班都會受干擾。建議旅客前往機場之前向航空公司確認航班的最新狀態。」

阿聯酋航空（Emirates Airlines）表示，往返伊拉克、約旦、黎巴嫩及伊朗的航班都已取消。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

阿聯酋航空官方網站顯示，原本預定今天起飛的數架航班和明天一架要飛往伊朗首都德黑蘭的航班都被註明取消。

杜拜國際機場（Dubai International Airport）也在X平台公告：「由於伊朗、伊拉克與敘利亞空域關閉，杜拜國際機場及馬克統國際機場（Al Maktoum International Airport）部分航班已取消或延誤。」（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）1140613

#杜拜
#空襲
#阿布達比
#阿拉伯聯合大公國
#以色列
#伊朗
#阿聯酋航空
延伸閱讀
以色列空襲伊朗 油價創2022年3月以來單日最大漲幅
以色列情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
以色列空襲伊朗 日本強烈譴責並呼籲各方克制
70
更多編輯台推薦新聞：