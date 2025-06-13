以色列空襲伊朗 阿布達比和杜拜等機場航班大亂

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（中央社阿布達比/杜拜13日綜合外電報導）以色列今天稍早鎖定伊朗核子與軍事設施發動攻擊，阿拉伯聯合大公國首都阿布達比的國際機場警告可能出現航班混亂情況，阿聯酋航空也已經宣布取消多個航班。

法新社報導，位於阿布達比的國際機場在社群平台X發公告：「預計扎耶德國際機場（Zayed International Airport）今天一整天的航班都會受干擾。建議旅客前往機場之前向航空公司確認航班的最新狀態。」

阿聯酋航空（Emirates Airlines）表示，往返伊拉克、約旦、黎巴嫩及伊朗的航班都已取消。

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阿聯酋航空官方網站顯示，原本預定今天起飛的數架航班和明天一架要飛往伊朗首都德黑蘭的航班都被註明取消。

杜拜國際機場（Dubai International Airport）也在X平台公告：「由於伊朗、伊拉克與敘利亞空域關閉，杜拜國際機場及馬克統國際機場（Al Maktoum International Airport）部分航班已取消或延誤。」（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）1140613