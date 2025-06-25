美測試長程雷達 可助金穹防禦中俄飛彈威脅

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國國防部已成功在阿拉斯加州測試一套長程雷達，這套系統可以偵測來自俄羅斯或中國的飛彈威脅，未來可以當作「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦盾的感測器。

路透社報導，美國國防部今天表示，長程鑑別雷達（Long Range Discrimination Radar，LRDR）成功獲取、追蹤並回報飛彈目標數據。這些是總造價1750億美元「金穹」計畫的關鍵任務之一，目標是保衛美國以及可能的盟友免受彈道飛彈的威脅。

美國國防部在阿拉斯加中心（Central Alaska）的長程雷達由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）建造，屬於現有的陸基中段防禦系統（GMD）一部分。這套系統設計目的是提升部署在阿拉斯加州與加州的攔截器效能，這些攔截器目前處於待命狀態，負責攔截來自伊朗或北韓的來襲飛彈。

美國飛彈防禦署、美國太空軍與美國北方司令部是23日在阿拉斯加州克利爾太空軍站（Clear Space Force Station）進行測試。

測試期間，美國飛彈防禦署研發的一枚目標物在北太平洋上空發射，飛行超過2000公里，並由長程鑑別雷達進行追蹤。

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「金穹」飛彈防禦盾旨在建立一個衛星網絡，用以偵測、追蹤並攔截來襲飛彈。

「金穹」靈感來自以色列「鐵穹」（Iron Dome）計畫，但因預估成本龐大而面臨政治和資金上的不確定性。「金穹」系統預計於2029年1月投入運作，不過專家團隊對於這個時間表與預算的可行性，都抱持懷疑態度。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140625