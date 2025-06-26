聯準會主席：不急於降息 料不會出現停滯性通膨

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）儘管美國總統川普呼籲大幅調降利率，聯準會主席鮑爾暗示不急於降息；他今天告訴國會議員說，他不預期美國經濟將出現「停滯性通膨」，但聯準會仍在監控相關情勢。

鮑爾（Jerome Powell）在聯邦參議院銀行委員會發表上述評論不久前，聯邦準備理事會（Fed）本月才剛下修2025年美國經濟成長預測，並上調今年的通貨膨脹預期。

法新社報導，這些都凸顯聯準會在考慮利率調整時必須面對的挑戰。決策官員可能要降息以提振停滯性經濟，但若通膨上升，則傾向於維持高利率。

一名聯邦參議員今天問到是否有「停滯性通膨的潛在風險」時，鮑爾表示，對美國來說，這「並非真正的基本情況」。

他又說：「我們已發出過警告，但說實話，這不是我們正在面對或預期將面臨的問題，但卻是我們密切關注的情況。」

鮑爾昨天告訴議員們說，儘管總統川普呼籲大幅降息，但聯準會可以等待關稅的衝擊顯現之後，再決定是否進一步降息。

鮑爾昨天說，目前還不清楚美國貿易政策的相關疑慮將如何影響未來的消費與投資。

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鮑爾說：「今年關稅增加，可能會推高物價，並對經濟活動造成壓力。」就目前而言，鮑爾表示：「儘管不確定性升高，但經濟狀況仍然穩固。」

談到7月降息的可能性時，鮑爾指出：「我不想指向特定的會議。我不認為我們有必要急著行動，因為經濟依然強勁。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140626