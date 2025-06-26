中國留學生在韓偷拍航空母艦 2人被拘留

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（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）3名中國留學生涉嫌在韓國以無人機拍攝參加美日韓聯合軍演的美軍航空母艦，以及其他軍事設施，警方已拘留其中2人，其餘1人則不拘留立案。

韓聯社報導，釜山地方法院25日以「可能湮滅證據或潛逃」為由，對犯案的40多歲中國留學生A某及30多歲的中國留學生B某發出逮捕令。

釜山警察廳表示，已以一般利敵（通敵）及違反軍事基地法罪嫌逮捕主導犯行的A某，B某則以違反軍事基地法罪嫌被捕，另一名同樣違反軍事基地法的30多歲女留學生C某則不拘留立案。

這3名中國留學生涉嫌在2023年3月至2024年6月期間，以無人機拍攝位於釜山南區的海軍基地內部，以及美國海軍航空母艦；去年6月25日，他們在海軍作戰司令部鄰近山區利用無人機拍攝時，被軍方當場逮捕，之後移交警方，過去1年來都被限制出境，接受警方調查。

警方表示，這是韓國國內首次以一般利敵罪嫌拘留外籍人士，他們「長期非法拍攝韓、美軍事基地及軍事設施，並任意上傳至網路，將軍事情報傳送至海外的行為屬侵害安保的重大犯罪」，這次調查動員釜山地檢、國情院、防諜司令部等相關機構。

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據調查，這3人是在2023年2到3月，各自以留學生身分入境韓國，之後在釜山一所大學相識，9度合作以無人機及手機偷拍軍事設施，偷拍影像共計11.9G，包括172張照片及22則影片，部分被上傳到抖音等中國社群網站。

警方指出，問題在於A某使用的無人機是中國製造，必須加入app才能拍攝照片及影片，可以視為全部的資料都會傳送到中國當地的伺服器中，已經超出「個人興趣」的範疇，但目前尚未確認是受誰指使。（編輯：陳慧萍）1140626