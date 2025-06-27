荷蘭拚人工智慧 政府提供24億蓋工廠

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（中央社阿姆斯特丹27日綜合外電報導）荷蘭政府今天承諾，將提供7000萬歐元（約新台幣24億元）在北部城市格羅寧根（Groningen）興建一座人工智慧工廠。

這座工廠將由荷蘭多機構合作團隊管理，目標是成為人工智慧技術開發的研究中心，應用領域涵蓋農業、醫療保健、能源和國防等。

政府發表聲明說，已為這座工廠申請來自歐盟的7000萬歐元共同資助，有可能再加上格羅寧根地方政府計劃投入的6000萬歐元。

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荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）在政府官網上說：「那些不自主開發技術的人就得依賴他人。這正是我們全力投入建設強大荷蘭人工智慧基礎設施的 原因。」

歐洲正致力於發展自身的人工智慧基礎設施，因為擔心過度依賴日益走向孤立主義的美國之企業，將對歐洲的經濟和安全構成威脅。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140627