男子開車撞死孕婦 法院判賠425萬元

（中央社記者吳哲豪彰化16日電）林男開車行經彰化福興鄉彰鹿路時，車輛失控撞死已懷孕5個月的盧姓婦人，林男被依過失致死罪判刑，盧婦的丈夫及父母向法院提告求償，法官判林男需賠償總計新台幣425多萬元。

根據台灣彰化地方法院今天公布的民事判決書，106年9月3日，林男開車行經福興鄉彰鹿路七段時，車輛突然失控衝向對向車道，撞上騎乘機車的盧婦，懷有5個月身孕的盧婦頭部受傷，送醫急救後仍因傷重宣告不治，林男事後一審被依過失致死罪遭判有期徒刑1年2個月。

不過盧婦的丈夫以及父母向法院提告，要求林男需賠償喪葬費用、扶養費用以及精神撫慰金等，金額總計新台幣866萬9200多元，不過林男主張，盧婦的丈夫和父母名下有不動產，且有經營檳榔攤，加上已經領取車禍的保險金，要賠償扶養費沒有道理，精神撫慰金的金額也太高。

地院法官認為，原告名下雖有房屋和土地，但房屋是自己在居住，無法變賣，考量到盧婦的父親名下有財產，但母親沒有財產，因此扶養費部分，盧父的請求沒有道理，而在精神撫慰金部分，參考兩造的經濟狀況等，林男需各賠150萬元。

法官認為，林男需賠償盧婦的丈夫以及她的父母親，喪葬費用、扶養費以及精神撫慰金等，3人金額總計約為425萬多元，全案仍可上訴。（編輯：李亨山）1071016