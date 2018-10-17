警逮通緝犯開槍致死 桃市府判賠150萬元確定

（中央社記者蕭博文台北17日電）桃園市警員葉驥103年追捕羅姓通緝犯連開3槍致死，被判刑6月定讞。家屬另請求國賠，台灣高等法院今天判決桃園市政府賠償家屬慰撫金新台幣150萬元，全案確定。

桃園市警察局楊梅分局警員葉驥，於民國103年2月16日追捕羅姓通緝犯時連開3槍，造成羅男死亡。最高法院依業務過失致死罪，判葉驥6個月徒刑，得易科罰金18萬元定讞。

羅姓通緝犯家屬請求桃園市政府賠償新台幣250萬元，桃園地方法院一審認為，羅姓通緝犯有65%過失責任、桃園市政府有35%責任，判決市政府賠償87萬5000元。

案經雙方提起上訴，羅男家屬主張員警開槍逾越使用警械的必要程度，依警械使用條例規定，員警執勤違反警械規定而致死，由各該級政府支付慰撫金，主張市政府應全額賠償250萬元。

桃園市政府上訴主張，葉驥為逮捕羅姓通緝犯上前打開車門並要求停車，但羅男加速倒車，並因服用毒品而精神狂亂，絲毫沒有避開葉驥的意識，葉驥站在車門、車體間有被撞擊的可能，朝羅男腿部開槍並未逾越必要程度，家屬請求沒有理由。

市政府還表示，如果法院認為市政府應賠償，應考量羅男拒捕、生前服用毒品導致血流過快加速死亡而有過失責任，應酌減市政府賠償金額。

台灣高等法院二審審理後認為，現場監視器畫面顯示羅姓通緝犯雖倒車拒捕，但並非要衝撞員警，並無危害葉驥的生命、身體或自由。

高院指出，羅姓通緝犯當天前往資源回收場賣廢鐵，與回收場負責人交談自若，精神並無狂亂，隨後見員警上前逮捕而倒車，但葉驥近距離朝羅男開一槍後並未停手，接續射擊第2、3槍，已逾越逮捕的必要程度。

高院認為，葉驥誤認羅姓通緝犯的倒車將危害其生命而開槍，但羅男的拒捕行為就其死亡結果也有過失，應負40%過失責任，桃園市政府負60%責任，市政府應賠償家屬共150萬元，不得上訴。（編輯：李亨山）1071017