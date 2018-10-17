北市府：有長照需求 可撥1966尋求協助

（中央社記者陳妍君、梁珮綺台北17日電）台北市一名老婦因不堪長期照護壓力，今天持榔頭重擊丈夫頭部，導致他傷重不治。台北市社會局指出，民眾若有長照需求，可撥1966長照服務專線，或到老服中心尋求協助。

對這起案件，社會局老人福利科科長葉俊郎指出，民眾如果有長期照護需求，撥打長照服務專線後，台北市長期照顧管理中心會派專員前往評估，是否需要在長者的兒女上班時間，請居家照顧服務員到府分攤長者配偶的照顧負擔、減輕他們的照顧壓力。

他表示，若長輩臥床，且評估量表顯示他們罹患輕度以上的失能，長照管理中心可提供居家服務、日間照顧、家庭托顧等服務。

葉俊郎說，若民眾為低收入戶，市府會全額負擔照護費用；中低收入戶僅需自行負擔5%費用；一般戶則需負擔16%費用。

他指出，衛生局也建立失智症服務網與共同照護中心，若照護對象有失智症狀，民眾可到12個老人服務中心諮詢，了解市府可以提供哪些資源和協助。

另外，台北市聯合醫院松德院區醫務長劉興政告訴中央社記者，慢性疾病不易在短期內改善，甚至常會惡化，照顧者生理、心理上承受多重壓力時，情緒常會不佳，形成慢性適應障礙症。

他說，以通案而言，建議照顧的壓力不要放在同一人身上，才有喘息時間，而有些照顧者會主動求援，有些則認為應付得來，但旁人看起來是已被壓力壓得喘不過氣，此時，旁人的感受相當重要，醫療端、社政端發現時會介入。

劉興政建議，當照顧者出現失眠、焦慮、食慾不佳、體重下降、生活品質大受影響等情況時，代表壓力過大，一定要適時對外尋求協助，否則面對一直存在的壓力，只會惡性循環，每天幾乎都是負面情緒。（編輯：李亨山）1071017