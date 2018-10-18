涉持鐵鎚敲死久病丈夫 74歲老婦遭羈押

台北市士林區一名74歲陳姓老婦因不堪長期照護壓力，17日持鐵鎚重擊久病的74歲先生頭部，老翁送醫後傷重不治，警方在案發現場查獲鐵鎚證物。（台北市警察局士林分局提供）

（中央社記者蕭博文台北18日電）台北市士林區一名74歲陳姓老婦昨天涉嫌持鐵鎚重擊久病的74歲丈夫頭部致死。台灣士林地方檢察署訊後依殺人罪聲押陳姓老婦，士院今天凌晨裁准羈押。

台灣士林地方法院裁定理由指出，陳姓老婦坦承殺人，且有現場照片、扣案鐵鎚與證人證述等證據，足認她涉犯殺人重罪嫌疑重大。

陳姓老婦向法官供稱，不想回到原本居住的地方，無其他地方可去，也沒有交保的意願；陳婦之子則向法官表示，家中短時間內無人能夠全程照料陳婦，法官因此認定陳婦有逃亡之虞。

法官審酌陳姓老婦情緒狀況、家庭與經濟狀況及其意願，認為難以具保、責付、限制住居等方式替代羈押而有羈押必要，裁定准予羈押。

全案起於台北市消防局昨天中午12時19分獲報，指士林區基河路一處民宅有名7旬老翁額頭有2處長、寬各1公分的挫傷，現場已無呼吸心跳，立即派員協助送往新光醫院搶救。

台北市警察局士林分局昨天說，警方接獲一處社區保全的報案電話，指稱有名老婦住戶自稱殺了家人，立即派員前往調查，現場發現被害人吳老先生頭部受傷，由救護車送到新光醫院救治。

陳姓老婦到案供稱，由於先生長年罹患高血壓及糖尿病，自己無力照顧，才持鐵鎚重擊其頭部。

士檢檢察官複訊後認為陳姓老婦涉犯殺人重罪，昨天晚間聲請羈押，法院今天凌晨裁准。（編輯：張銘坤）1071018