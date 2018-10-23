疑遭家暴婦持汽油潑夫 警籲防家暴5步驟

（中央社記者黃麗芸台北23日電）北市一名婦人疑因不滿被長期家暴而持汽油潑夫。台北市警察局婦幼警察隊今天表示，家暴事件發生常在意料之外，呼籲民眾注意「勿隱忍」、「勿挑釁」等防治家暴5步驟。

台北市一名林姓女子疑不滿遭長期家暴，19日涉嫌向丈夫潑灑汽油並企圖點火，引發火災。警方隨後依公共危險等罪嫌將林女移送北檢，檢察官訊後將林女責付給其母親。

婦幼隊今天發布新聞表示，家暴事件發生往往在意料之外，許多受害者在第一時間都會選擇隱忍不說，也不願離開施暴者，其中原因有百百種，通常多因小孩撫養問題或經濟無法獨立自主，才無法離開施暴者。

但久而久之，問題沒解決，還可能引發更嚴重狀況。婦幼隊呼籲，民眾應多留意防治家暴5步驟，分別為「勿隱忍、勿挑釁、速離開、驗傷報警、撥打專線」，以避免意外發生。

其中，「勿隱忍」就是若遭遇家暴事件，應即時向外求援；且爭吵過程中，勿刻意激怒對方；若對方已開始動粗，請盡速離開現場，避免再度受傷；如不幸受傷者應立即到醫院驗傷報警，以保障自身權益；還有可撥打家暴專線113、警政專線110、緊急救護專線119求助。

婦幼隊指出，若男性朋友面臨婚姻、家庭、經濟或親子關係等問題，卻不知如何處理時，可撥打衛福部男性關懷專線0800-013-999，有專人提供協助。（編輯：李亨山）1071023