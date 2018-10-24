網路不法言論擾亂選舉 刑事局專案辦理

（中央社記者黃麗芸、陳朝福台北24日電）媒體報導指民主進步黨高雄市長參選人陳其邁粉絲團遭惡搞，經查IP來自海外。刑事局今天表示，每逢選舉期間都會成立選舉查報智慧專案，針對網路不法言論進行追查偵辦。

自由時報報導，高雄市長選舉因假消息、假臉書、殭屍帳號充斥，據統計，陳其邁陣營提告3件，警方已查出斷頭影片帳號IP來自美國，「李榮貴」疑假臉書帳號IP在新加坡；另，刑事局已成立查緝假消息專責小組，派員協助全台各縣市警局追查。

對此，刑事局今天表示，每次選舉期間都會進行選舉查報智慧專案，還細分不同專案小組。針對網路不法言論部分，刑事局科技研發科、偵九大隊和資訊室會共組專案小組查緝，若接獲當事人報案，就會向相關網路業者調閱資料，以及進行網路公開情資彙整分析。

刑事局說，若網路不法言論IP屬境內部分，將先釐清當事人身分後，再交由轄區警局進行相關查處；但若涉及境外IP部分，將透過司法互助或請求國外司法機關協助。

針對網路不法言論，刑事局說，目前是接受民眾或相關人士提出告訴後，再據以偵辦；除非涉及恐嚇維安等公訴罪，警方才會主動偵辦。

刑事局表示，近幾個月來已接獲部分參選人或民眾報案，且已鎖定一些國內對象，並交由轄區警察局進行處理，追查這些案件是否真涉不法，另，「李榮貴」案仍在偵查階段，不對外公開說明，殭屍帳號攻擊情事則交由轄區警局處理。

高雄市警察局刑警大隊由科技犯罪偵查隊共同偵辦假消息、假臉書，對於臉書帳號「李榮貴」發文指參選人親信承攬高雄市府工程案等假消息，正偵辦中。

高雄警方表示，網路上一些假消息的IP在國外，追查困難要花相當多的時間。

由於選舉進入白熱化階段，刑事局呼籲，部分網友在網路上可能有不恰當言論，呼籲選民應理性、冷靜看待，以免因不當言論而觸法。（編輯：李亨山）1071024